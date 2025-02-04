Врач Логина: зимнее слезотечение лечится только клетками собственной лимфы
Зимнее слезотечение может быть признаком аллергии на холод. Эта проблема затрагивает практически каждого третьего жителя РФ, рассказала иммунолог Надежда Логина в беседе с News.ru.
По словам эксперта, на сегодняшний день в России доступен единственный метод лечения холодовой аллергии.
«Это так называемая аутолимфоцитотерапия — введение пациенту собственной лимфы подкожно. Это делается для самостоятельной выработки организмом антител», — пояснила врач.
Она также отметила, что другие методы, например использование сосудосуживающих капель или глазных мазей, не устраняют основную причину «морозного плача».
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