Врач Логина: зимнее слезотечение лечится только клетками собственной лимфы

Зимнее слезотечение может быть признаком аллергии на холод. Эта проблема затрагивает практически каждого третьего жителя РФ, рассказала иммунолог Надежда Логина в беседе с News.ru .

По словам эксперта, на сегодняшний день в России доступен единственный метод лечения холодовой аллергии.

«Это так называемая аутолимфоцитотерапия — введение пациенту собственной лимфы подкожно. Это делается для самостоятельной выработки организмом антител», — пояснила врач.

Она также отметила, что другие методы, например использование сосудосуживающих капель или глазных мазей, не устраняют основную причину «морозного плача».