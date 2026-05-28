Врач Логина указала на схожую клиническую картину ОРВИ и аллергии

Сезонная аллергия нередко выдает себя за простуду, из-за чего пациенты могут месяцами лечить неподходящее заболевание. Об этом сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с Pravda.Ru .

По ее словам, инфекции и аллергические поражения дыхательных путей имеют схожую клиническую картину.

«Общие симптомы — заложенность носа, чихание, выделение из носа. Зуд глаз и кашель в тех случаях, когда присоединяется сезонная бронхиальная астма», — объяснила врач.

Она напомнила, что болезненные ощущения в горле при контакте с пыльцой практически не встречаются. Аллергические реакции редко вызывают высокую температуру, в отличие от ОРВИ, при котором характерна интоксикация и ломота в теле, добавила «Пенза-пресс».