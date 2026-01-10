Врач Логина рассказала об опасности искусственных елей для аллергиков

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина объяснила, стоит ли бояться появления аллергии на живые или искусственные ели. Об этом сообщил aif.ru .

По словам эксперта, живые деревья редко вызывают аллергические реакции, за исключением периода цветения, когда она выделяют пыльцу.

Как отметила врач, настоящие проблемы могут возникнуть с искусственными елями. При неправильном хранении на них нередко появляется плесень, что и становится причиной аллергии. Логина рекомендовала тщательно мыть и сушить изделие перед тем, как ставить его в доме, добавили «Известия».