Врач Логина рассказала об опасности искусственных елей для аллергиков
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина объяснила, стоит ли бояться появления аллергии на живые или искусственные ели. Об этом сообщил aif.ru.
По словам эксперта, живые деревья редко вызывают аллергические реакции, за исключением периода цветения, когда она выделяют пыльцу.
Как отметила врач, настоящие проблемы могут возникнуть с искусственными елями. При неправильном хранении на них нередко появляется плесень, что и становится причиной аллергии. Логина рекомендовала тщательно мыть и сушить изделие перед тем, как ставить его в доме, добавили «Известия».