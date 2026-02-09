Врач Логина предупредила о риске аллергии из-за использования грязной клавиатуры

Врач Надежда Логина в беседе с «Абзацем» подчеркнула, что использование грязной и запыленной клавиатуры может увеличить риск развития аллергии.

По словам медика, особенно это касается людей с высокой чувствительностью к внешним факторам и слабым иммунитетом. Загрязнения могут служить триггером для реакции организма.

«Реакция возникает, когда нарушается иммунитет и появляется повышенная чувствительность к абсолютно безвредным факторам», — объяснила Логина.

Аллергический насморк, постоянная заложенность носа, не связанная с простудой, а также выделения слизистых — все это очевидные проявления проблем со здоровьем. При длительном отсутствии своевременной помощи могут возникнуть осложнения в виде бронхиальной астмы.