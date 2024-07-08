Врач Логина предупредила, что аллергию нельзя оставлять без лечения

Аллергию на пыльцу, если она появилась, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, ее обязательно надо лечить. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.

По ее словам, своевременное лечение аллергии на пыльцу крайне важно для предотвращения развития дополнительных осложнений. Пациенты, страдающие от подобных реакций на цветущие растения на протяжении нескольких лет, могут столкнуться с новой проблемой. В частности, с перекрестной пищевой аллергией, которая проявляется независимо от сезона.

Традиционный метод лечения заключается в аллерген-специфической иммунотерапии. Врачи проводят ее, вводя в организм пациента небольшие дозы аллергена, вызывающего реакцию, для постепенного уменьшения чувствительности к нему.