Врач Логина предупредила, что аллергия может возникнуть в любом возрасте

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в разговоре с RT подчеркнула, что аллергия может возникнуть в любом возрасте из-за сбоя в работе иммунной системы.

«Любая форма аллергии может проявиться в любом возрасте, если возникает нарушение иммунной системы... Нет никакой специфики», — отметила врач.

Она добавила, что у взрослых могут появиться аллергические реакции на лекарства, бытовую пыль, пыльцу растений и любые продукты питания, особенно богатые белком.

Также специалист обратила внимание на возможность перекрестных реакций у людей с аллергией на пыльцу. Например, чувствительность к пыльце березы может привести к аллергии на косточковые фрукты, а реакция на полынь или амброзию — к аллергии на цитрусовые, томаты и баклажаны.

Ранее гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух подтвердила, что аллергия на клубнику может развиться в любом возрасте.