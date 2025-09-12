Врач Логина назвала температуру главным отличием ОРВИ от сезонной аллергии

Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью радио Sputnik рассказала, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ.

Осенью к аллергическим реакциям на пыльцу растений добавляется аллергия на плесневелые грибы, указала врач.

«Плесневелых грибов в природе много разновидностей, и они нередко являются причиной возникновения, в первую очередь, таких заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, ну и в более редких случаях — это кожные формы аллергических заболеваний, обусловленных сенсибилизацией грибковым фактором», — объяснила Логина.

Симптомы аллергии и ОРВИ схожи, но отличия все же есть, По словам аллерголога, как правило, острые респираторные вирусные инфекции протекают с повышенной температурой, лихорадкой, что не свойственно аллергии. Ее симптомы обычно более продолжительные, чем у ОРВИ, период которых ограничивается примерно двумя неделями.

Чтобы выявить аллергию, достаточно обратиться к специалисту и сделать соответствующие тесты, подчеркнула доктор.