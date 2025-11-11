Врач Логина назвала пылевых клещей главными аллергенами в квартире

В городской квартире источником аллергии часто становятся пылевые клещи и плесневые грибы. Об этом RT рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам эксперта, бытовые клещи обитают в постельных принадлежностях и мягких тканях. Плесень же может образоваться в очистительных приборах при отсутствии тщательной обработки.

Иммунолог отметила, что аллергия на бытовые факторы обычно проявляется в виде заложенности носа, чихания, обильных слизистых выделений из носа и зуда глаз. У детей также могут возникать кожные формы аллергии, такие как атопический дерматит.