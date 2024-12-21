Врач Логина напомнила, что искусственную елку нужно мыть перед тем, как наряжать

Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью радио Sputnik напомнила, что искусственные елки нужно обязательно помыть перед тем, как поставить и украсить.

По ее словам, за год на них скапливается большое количество пыли, а иногда даже плесень. Это касается и елочных игрушек.

«Если искусственная елка хранится в неподобающих условиях, например, на балконе, на ней за год скапливается грязь, пыль, и даже плесень. Даже если это застекленный балкон, туда попадает пыльца растений через всякие микротрещинки», — предупредила Надежда Логина.

Она добавила, что если елку хранят под кроватью или в шкафу, то там тоже присутствует пыль и бытовые пылевые клещи. Все это касается и елочных игрушек. Пыль и плесень могут вызывать аллергические реакции.