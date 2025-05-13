Кардиолог Фаина Лобжанидзе рассказала о признаках старения сердца в беседе с сайтом KP.RU . Симптомы могут включать не только одышку и отеки ног, но и изменения в физической активности.

«Если раньше вы легко взлетали на пятый этаж, а сейчас с трудом поднимаетесь на второй, задыхаясь, — это очень серьезный симптом», — заявила врач.

По ее словам, такое состояние нередко указывает на кардиомиопатию, сердечную недостаточность или ишемическую болезнь сердца.

Еще один тревожный сигнал — неравномерный пульс, который без причины то ускоряется, то замедляется. Кроме того, должны насторожить отеки на ногах без видимых причин и изжога после физической активности. Исчезновение волос на голенях может свидетельствовать о нарушении кровообращения.