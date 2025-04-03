Врач Лобова предупредила о ложном составе таблеток для похудения с маркетплейсов

В России среди подростков стал популярен препарат для снижения веса, который можно заказать на маркетплейсах. Хотя в составе указаны растительные экстракты, на самом деле там есть опасные вещества, предупредила педиатр, кардиолог и диетолог Мария Лобова в беседе с Life .

Врач обратила внимание на ложный состав таких препаратов. По ее словам, натуральные ингредиенты не способны оказывать такой эффект на организм.

«Судя по скорости действия, в состав входит фуросемид. А это агрессивный диуретик, вымывающий из организма не только воду, но и электролиты, что, в свою очередь, ведет к резкому водно-солевому дисбалансу», — пояснила медик.

К побочным эффектам она также отнесла привыкание, расширение зрачков, крошение зубов и желудочковые аритмии. Кроме того, резкое похудение может привести к смещению внутренних органов. Самая частая проблема — опущение почек.