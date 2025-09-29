Врач Любчикова порекомендовала проводить вакцинацию от пневмококковой инфекции для профилактики тяжелых отитов

С наступлением сезона простудных заболеваний повышается вероятность возникновения отитов. Врач-оториноларинголог Ольга Любчикова в беседе с «ТСН24» поделилась информацией о том, как правильно действовать при первых признаках болезни и какие народные методы могут быть опасны.

Эксперт подчеркнула, что использование борного спирта и листа герани для облегчения боли в ушах может быть не только бесполезным, но и опасным. По ее словам, до посещения врача запрещено капать любые капли в ухо, так как это может ухудшить ситуацию, написал «ФедералПресс».

При боли в ухе доктор рекомендует дать обезболивающее на основе ибупрофена или парацетамола в дозировке согласно весу ребенка и как можно скорее обратиться к врачу.

Любчикова отметила, что отиты у детей встречаются чаще из-за незрелой иммунной системы и особенностей строения слуховой трубы. У взрослых симптомы могут быть менее выраженными, но риск развития отита остается, особенно при насморке.

Врач перечислила симптомы, требующие немедленного визита к лору: стойкая температура более три-пять дней; вторая волна температуры после улучшения; боль, не снимаемая обезболивающими; выделения из уха; покраснение и оттопыренность уха.

Для профилактики тяжелых отитов врач рекомендует проводить вакцинацию от пневмококковой инфекции, поддерживать оптимальную влажность и температуру дома, регулярно проветривать помещение и гулять на свежем воздухе. Главное — не заниматься самолечением и вовремя обращаться к специалистам.