Врач Ляшенко сообщила о способности янтарной кислоты заменить кофе

Янтарная кислота, известная также как бутандиовая кислота, представляет собой уникальное соединение, которое может заменить кофе. Подробнее рассказала нутрициолог и косметолог-эстетист Мария Ляшенко в беседе с РИАМО .

По ее словам, благодаря способности стимулировать метаболизм и защищать клетки от деградации вещество считается одним из самых эффективных натуральных средств для повышения энергии и омоложения.

«В отличие от кофеина, который временно подстегивает нервную систему и может приводить к тахикардии, скачкам давления и тревожности, янтарная кислота действует глубинно, запуская естественные процессы в клетках без побочных эффектов», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что регулярное употребление янтарной кислоты помогает снизить мышечное напряжение, ускорить восстановление после нагрузок и уменьшить риск усталости, добавила газета «Петербургский дневник».