Врач Ляшенко посоветовала избегать нахождения на солнце с 10:00 до 14:00

Врач-дерматолог, косметолог и лазеротерапевт Юлия Ляшенко поделилась с KP.RU советами по защите от ультрафиолетовых лучей.

Специалист подчеркнула, что при высоком уровне УФ-индекса нахождение на солнце становится особенно опасным. Если индекс УФ от шести до семи, то без защиты в виде кремов и одежды можно получить до 90% суточной дозы ультрафиолета за несколько минут.

Врач отметила, что самые опасные часы — с 10 утра до 14 часов. Кроме того, важно учитывать чистоту воздуха: в пыли и смоге ультрафиолет теряет свою силу, а в чистом воздухе его воздействие увеличивается.

Любителям пляжного отдыха Ляшенко порекомендовала использовать средства с высоким SPF, особенно при нахождении около водоемов. Доктор подчеркнула, что даже за пять минут можно получить избыточную дозу ультрафиолета, что может привести к нежелательным последствиям для кожи.