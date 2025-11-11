Врач Ляшенко отметила, что около трети людей получают менее 70% от суточной нормы магния

Магний играет важную роль в организме человека, участвуя в сотнях процессов: от сокращения мышц до функционирования нервной системы. Этот элемент хранится в костях и мышцах, однако его запасы быстро истощаются, особенно в условиях стресса или при злоупотреблении кофе, сладостями и алкоголем, рассказала радио Sputnik врач Марина Ляшенко.

По словам медика, около трети людей получают менее 70% от суточной нормы магния, причем женщины страдают от дефицита этого элемента примерно в полтора раза чаще.

Дефицит магния может проявляться через судороги, подергивания мышц, «беспокойные ноги», чувствительность к шуму, запоры и тревожность. Интересно, что уровень магния в анализах крови может оставаться нормальным, поскольку организм «забирает» его из тканей, чтобы поддержать кровь. Поэтому врачи часто учитывают не только цифры, но и общее самочувствие пациента.

Для восполнения дефицита магния врач рекомендует употреблять зеленые овощи, орехи и семечки, однако подчеркивает, что из пищи этот элемент усваивается лишь на 20–30%. Поэтому часто требуются пищевые добавки, которые быстро всасываются, особенно в жидком виде, и мягко поддерживают нервную систему, мышцы и сердце.