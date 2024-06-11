Врач Лялюхина посоветовала выбирать солнцезащитные средства с маркировкой UVA и UVB

При выборе солнцезащитных средств важно обращать внимание на маркировку. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала врач Полина Лялюхина.

Она объяснила, что маркировка UVB говорит о том, что крем защищает от коротких форм. В то время как UVA — от длинных. Как правило, крема содержат только первую аббревиатуру, но этого недостаточно.

«Чаще всего абсолютно все SPF-средства содержат маркировку UVB, но этого, к сожалению, недостаточно. Если мы хотим защитить кожу еще от проблемы фотостарения, то необходимо выбирать средства с маркировкой и UVA, и UVB», — отметила врач.

Она подчеркнула, что UVA волны вызывают пегментацию, кожа может начать шелушиться и становится более дряблой.