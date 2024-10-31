Врач Лялите посоветовала воздержаться от свежевыжатых соков из-за высокого содержания сахара

Приверженцы правильного питания нередко налегают на свежевыжатые соки, делая при это большую ошибку. Об этом сообщила KP.RU терапевт, невролог Иоланта Лялите.

По ее словам, опасность таких соков состоит в том, что в них очень много скрытого сахара. Таким образом, наряду с большим количеством витаминов, человек получает еще и ударную дозу быстрых углеводов.

Кроме того, выжатые фрукт лишается одного из своих главных достоинств — клетчатки. Это относит соки в продукты с неверно толкуемой репутацией, которые стоит серьезно ограничивать или исключать из рациона, добавила врач.

Она также подчеркнула, что не стоит давать такие напитки детям, им противопоказан сахар.