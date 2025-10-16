Врач Лялина рассказала, что чрезмерное употребления имбиря может вызвать диарею

Имбирь известен своими целебными свойствами, но важно учитывать и его противопоказания. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила «Известиям» , что польза имбиря обусловлена содержанием гингеролов, шогаолов и зингиберена, а также эфирных масел, витаминов группы В и С, минералов и антиоксидантов.

Как отметила врач, гингеролы помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс, что полезно при артрите и хронических воспалениях. Имбирь улучшает работу желудочно-кишечного тракта и может снижать мышечную и менструальную боль. Он также эффективен в борьбе с тошнотой различного происхождения.

Однако чрезмерное употребление имбиря может вызвать изжогу, раздражение слизистой желудка и диарею. Имбирь обладает легким антикоагулянтным эффектом, поэтому его следует употреблять с осторожностью при приеме препаратов для разжижения крови и перед хирургическими операциями. Беременным женщинам рекомендуется ограничиться дозой не более одного грамма в сутки, подчеркнула Лялина.