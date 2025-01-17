Врач Литвинова: людям с проблемами сердца не стоит окунаться в холодную воду

Кардиолог клиники ЮГГУМ Наталья Литвинова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, кому противопоказано погружение в ледяную воду во время Крещения.

Погружение в ледяную воду, по словам медика, провоцирует сужение кровеносных сосудов, внезапное повышение артериального давления и усиление частоты сердечных сокращений. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, так как выброс адреналина и кортизола повышает нагрузку на сердце и может приводить к скачкам артериального давления.

Таким образом, людям с хронической сердечной патологией не следует погружаться в ледяные бассейны. При соблюдении правил безопасности и разрешении от врача купание в холодной воде может принести пользу, добавила Литвинова.