Врач Литвинова: людям с проблемами сердца не стоит окунаться в холодную воду

Кардиолог клиники ЮГГУМ Наталья Литвинова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, кому противопоказано погружение в ледяную воду во время Крещения.
Погружение в ледяную воду, по словам медика, провоцирует сужение кровеносных сосудов, внезапное повышение артериального давления и усиление частоты сердечных сокращений. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, так как выброс адреналина и кортизола повышает нагрузку на сердце и может приводить к скачкам артериального давления.
Таким образом, людям с хронической сердечной патологией не следует погружаться в ледяные бассейны. При соблюдении правил безопасности и разрешении от врача купание в холодной воде может принести пользу, добавила Литвинова.
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram
Глава Серпухова провел первую в 2025 году встречу с жителями округа
«Отделалась испугом». Брат пострадавшей на Шри-Ланке россиянки рассказал о ДТП
Директора воронежского МФЦ уволили за отказ использовать компьютер
Почти 20 долгожителей поздравили с юбилеем на этой неделе в Истре
Жители Солнечногорска смогут принять участие в сдаче норм ГТО по бегу на лыжах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте