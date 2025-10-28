Врач Литвинова-Гразион рекомендовала пить чай спустя 20 минут после пробуждения

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, через какое время после пробуждения можно пить чай.

По словам специалиста, пить чай сразу после пробуждения допустимо, однако для максимальной пользы лучше немного подождать.

«Оптимальное время для утреннего чаепития — спустя 15–20 минут после пробуждения», — рассказала врач.

Также она отметила, что предварительно стоит выпить стакан теплой или комнатной температуры воды. Литвинова-Гразион обратила внимание на то, что разные виды чая оказывают разное воздействие на организм.

Например, зеленый чай содержит кофеин и бодрит, но действует мягче, чем кофе. Черный чай, по ее словам, дает больше энергии по сравнению с зеленым. Травяной чай полезен для пищеварения и иммунитета, подчеркнула врач.