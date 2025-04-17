Врач Литвинова-Гразион: после 30 лет похмелье становится тяжелее из-за снижения ферментов

Многие замечают, что с возрастом похмелье становится тяжелее и длится дольше, а последствия ощущаются намного острее. О том, почему после 30 лет сложнее пить алкоголь, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион.

По словам эксперта, основным местом метаболической трансформации этанола является печень. С годами количество синтезируемых ферментов снижается, а значит, замедляется метаболизм алкоголя, и спиртное дольше задерживается в организме.

«Ферменты — это биологические молекулы, значительно ускоряющие скорость практически всех химических реакций, происходящих внутри клеток. Они жизненно важны для нас и выполняют широкий спектр важных функций в организме», — объяснила специалист.

Кроме того, с возрастом увеличивается вероятность наличия хронических заболеваний или состояний, которые могут ухудшать переносимость алкоголя или взаимодействовать с ним. Например, заболевания печени, почек, сердечно-сосудистые заболевания, добавила Литвинова-Гразион.