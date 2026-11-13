Врач Литвинов рассказал, что в основе редкого MODY-диабета лежат генетические мутации

Редкий MODY-диабет развивается из-за генетических мутаций и часто годами остается невыявленным или лечится некорректно. Об этом RT рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Специалист пояснил, что этот тип заболевания не относится ни к первому, ни ко второму типу. В его основе лежат сбои в генах, управляющих работой поджелудочной железы, чаще всего HNF1A и GCK. Пациенты обычно заболевают до 25 лет и не имеют лишнего веса, из-за чего им нередко ошибочно назначают инсулинотерапию.

Литвинов отметил, что иногда патология не требует лечения. Однако наиболее распространенный вариант — HNF1A-MODY — прогрессирует и без контроля поражает глаза, почки и нервы. По словам врача, предотвратить патологию нельзя, но генетическое тестирование помогает вовремя подобрать терапию и избежать осложнений.