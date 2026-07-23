Врач Литвиненко рассказал, что стремительная потеря веса может вызвать обезвоживание и сгущение крови

Врач Андрей Литвиненко рассказал aif.ru о возможных опасностях, связанных с быстрым сбросом веса, популярным среди спортсменов.

Медик пояснил, что стремительная потеря веса, известная как «сушка», может вызвать обезвоживание и сгущение крови, написал KP.RU.

«Что такое сушка? Это когда из организма искусственно выводят воду, специально обезжиривают, обезвоживают. То есть возникает дегидратация, кровь сгущается, сердцу становится тяжело перекачивать кровь», — отметил Литвиненко.

Он подчеркнул, что вместе с водой из организма выводятся электролиты, поэтому важно поддерживать водно-солевой баланс. Для этого рекомендуется прием электролитов, но с расчетным контролем.