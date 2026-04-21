Врач Лисовский предупредил, что чрезмерное урезание рациона может остановить снижение веса

Диетолог Максим Лисовский назвал три основные причины, почему при переходе на правильное питание стрелка на весах не двигается. Об этом сообщил Life.ru .

По словам врача, некоторые считают, что полезная еда автоматически низкокалорийна. Однако даже при «здоровом» рационе можно создать профицит энергии.

Специалист также обратил внимание на чрезмерное урезание рациона. Такой подход может остановить снижение веса: организм замедляет метаболизм и начинает экономить энергию.

Кроме того, некоторые худеющие не учитываются заправки (масло, соусы), «полезные» перекусы (орехи) и жидкие калории (смузи, соки, молочные напитки). Например, фруктоза из соков при избытке может тормозить процессы жиросжигания.