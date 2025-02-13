Врач Лисицына посоветовала ограничить суточную норму соли до пяти граммов

Диетолог Светлана Лисицына рассказала о вреде чрезмерного употребления соли. Так, избыток приправы негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, передала «Вечерняя Москва».

Повышенное содержание соли в рационе, отметила врач, увеличивает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце. Среди последствий — гипертония, инфаркт и инсульт.

«Снижение потребления соли является приоритетной задачей в области профилактики неинфекционных заболеваний», — заявила медик.

Лисицына рекомендовала ограничить суточную норму соли до пяти граммов. Тем, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек или суставов, следует уменьшить количество до трех граммов, добавила газета «Петербургский дневник».