Врач Лисин поделился советами, как избежать потери слуха при использовании наушников

Сегодня наушники стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Мы надеваем их в транспорте, на работе, во время занятий спортом и отдыха, но редко задумываемся о последствиях для слуха. Врач-оториноларинголог Валерий Лисин поделился с редакцией сайта pravda-nn.ru советами, как избежать потери слуха при использовании наушников.

По словам эксперта, одной из главных причин потери слуха является частое воздействие громких звуков.

«Наш мозг регистрирует звук благодаря спиралевидному органу внутреннего уха, который называется улитка. Улитка покрыта тысячами мелких волосков, регистрирующих вибрации звука и преобразовывающих эти вибрации в электрические импульсы для их обработки мозгом. Когда органы слуха подвергаются громким звукам, эти маленькие волоски могут повредиться, что в результате приведет к потере слуха», — объяснил Валерий Лисин.

Врач подчеркнул важность принятия предупредительных мер до того, как станет слишком поздно. Чтобы минимизировать риск, специалист рекомендует придерживаться правила 60/60: слушать музыку не громче 60% от максимума и не дольше 60 минут подряд.