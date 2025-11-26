Врач Лишин указал на необходимость витамина D для поддержания ясности ума

Специалист посоветовал обратить внимание на уровень витамина D.

«Он участвует во многих процессах, которые связаны с иммунитетом и памятью. И даже есть исследования, что он снижает риск болезни Альцгеймера», — подчеркнул врач.

Эксперт также отметил важность витаминов группы B, которые отвечают за нервную систему и помогают поддерживать энергию и силы. Не стоит забывать и о минералах, таких как магний и литий. Они являются базовыми компонентами для нервной системы. Кроме того, важны антиоксиданты, способные выводить поврежденные клетки из организма.