Врач Лишин предупредил о напряжении иммунной системы при работе во время болезни

Терапевт Виктор Лишин в беседе с RT пояснил, как влияет на организм работа во время болезни.

По словам врача, продолжение трудовой деятельности при недомогании не позволяет организму восстановиться и создает дополнительную нагрузку на иммунную систему.

«И если мы продолжаем активно использовать ресурсы организма, то мало того что болезнь может протекать дольше, могут также возникнуть осложнения», — предупредил медик.

Он добавил, что, например, назофарингит способен перейти в хроническую форму ринита, а заболевания горла могут стать хроническими.