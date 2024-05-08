Врач Лищук посоветовал тщательно готовиться для прогулки по парку или по лесу из-за сезона клещей | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 14:11 Врач Лищук посоветовал тщательно готовиться для прогулки по парку или по лесу из-за сезона клещей

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Врач-эпидемиолог Николай Лищук в разговоре с изданием РИАМО напомнил россиянам о начавшемся сезоне клещей и добавил, что перед любым выходом на прогулку следует тщательно подготовиться.

По словам медика, выходя в лесистую местность, нужно подбирать подходящую одежду, а также не забывать о репеллентах.

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«Рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами, а также надежно закрывать тело одеждой, — процитировал сайт kp.ru Лищука.

Если клещ все же укусил вас, важно сразу же обратиться к врачу, чтобы не заразиться опасными вирусами.