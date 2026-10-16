Врач Липовая заявила, что в матче кофеина может быть больше, чем в кофе

В матче содержится больше кофеина, L-теанина и катехинов, чем в кофе. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Дарья Липовая.

Гастроэнтеролог пояснила, что сочетание кофеина с L-теанином в матче сглаживает стимулирующий эффект, исключая резкие скачки бодрости, но обещание бодрости на весь день преувеличено: чашка матчи может содержать не меньше кофеина, чем кофе, пишет MK.RU.

Людям с болезнями ЖКТ (рефлюкс, гастрит, язва) следует быть осторожными, так как кофеин и танины раздражают слизистую и могут вызвать изжогу. Пациентам со склонностью к анемии тоже стоит быть внимательнее, поскольку танины ухудшают всасывание железа. Врач рекомендовала пить матчу после еды, не более одной-двух чашек в день, и не заменять ею полноценный сон и питание.