Врач Левина предупредила о риске потери зрения при неправильном использовании линз

При неправильном отношении к линзам возможна даже потеря зрения, предупредила офтальмолог Мария Левина в беседе с «Абзацем» .

По ее словам, особенно рискуют те, кто плавает в линзах в бассейнах или аквапарках. Инфекции, полученные таким образом, сложно поддаются лечению антибиотиками.

«Нужно подбирать линзы только у офтальмолога, а не в интернете, и строго соблюдать гигиену», — подчеркнула медик.

Она также отметила, что цветные линзы — это медицинское изделие, которое при неправильном использовании может нанести вред. Из-за большей толщины цветные линзы ограничивают доступ кислорода к глазу, что может вызвать инфекционное воспаление, гипоксию роговицы, отек и дискомфорт.