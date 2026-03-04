Врач Левина предупредила, что громкая музыка в наушниках может привести к потере слуха за полчаса

Врач, доцент кафедры оториноларингологии имени Преображенского Пироговского университета Юлия Левина сообщила «Газете.Ru» , что прослушивание музыки на максимальной громкости до 105 децибел в наушниках способно вызвать нарушения слуха всего за полчаса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек, включая 48% молодых людей и 24% подростков по всему миру, рискуют потерять слух из-за привычки слушать музыку слишком громко.

Доктор Левина подчеркнула, что степень риска зависит от длительности прослушивания, расстояния до источника звука и его интенсивности. Нахождение рядом с интенсивным звуком в 100–105 дБ может повредить слух уже через 15–30 минут из-за повреждения клеток внутреннего уха.

Врачи рекомендуют ограничивать прослушивание музыки в наушниках-вкладышах до одного часа в день на уровне громкости не выше 60% от максимальной. Важно помнить, что воздействие звука носит кумулятивный характер, и изменения в органе слуха накапливаются постепенно.

«Безопасно слушать музыку в наушниках рекомендуется на громкости не более 60% от максимальной (до 85 дБ) в течение 60 минут в день», — заключила доктор Левина.

При этом она посоветовала делать перерывы каждые 30–40 минут.