Врач Левиашвили отметила, что миф о способности мужчин к зачатию в любом возрасте не соответствует действительности

Врач предостерегает, что после достижения 35 лет качество спермы у мужчин может ухудшаться из-за вредных привычек, избыточного веса и хронического стресса. Акушер-гинеколог, врач Клиники репродуктивной медицины +1 Мзия Левиашвили объяснила «Известиям» , что распространенный миф о способности мужчин к зачатию в любом возрасте не соответствует действительности.

Современные исследования показывают, что после 35 лет у мужчин уменьшается концентрация и подвижность сперматозоидов, а также возрастает количество аномальных форм. Основной проблемой является накопление повреждений ДНК сперматозоидов, что может привести к трудностям с зачатием и невынашиванию беременности.

Левиашвили подчеркнула, что возраст — это всего лишь маркер, за которым стоит образ жизни мужчины. Хронические заболевания, курение, лишний вес, употребление алкоголя и стресс — все эти факторы оказывают негативное влияние на репродуктивную систему.

«Курение и алкоголь токсично влияют на сперматогенез. Гиподинамия и лишний вес ведут к гормональному дисбалансу. Хронический стресс разрушает репродуктивный потенциал на клеточном уровне», — сообщила врач.

Для улучшения репродуктивного здоровья Левиашвили рекомендует мужчинам подходить к подготовке системно: нормализовать питание, регулярно заниматься физической активностью, контролировать стресс и достаточно отдыхать. Если корректировка образа жизни не приносит результата, можно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, которые позволяют выбрать качественный сперматозоид и успешно оплодотворить яйцеклетку даже при тяжелых формах бесплодия.