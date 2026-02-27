Врач Летц-Орлецов сообщил, что аллергия на пыльцу встречается у 30–60% людей

Аллергия на пыльцу растений — это одна из наиболее распространенных аллергических реакций, рассказал врач Константин Летц-Орлецов в беседе с Lenta.ru .

Эксперт отметил, что точные сроки начала пыления предсказать сложно, так как они зависят от погодных условий. В средней полосе России орешник начинает цвести в конце февраля — начале марта, ольха — в конце марта, а береза — в апреле.

«По разным данным, аллергия на пыльцу встречается у 30–60% людей», — сообщил специалист.

Среди других распространенных аллергенов медик выделил пищевые продукты, домашнюю пыль и пылевых клещей, шерсть и выделения животных, плесневые грибы и лекарства, добавил amic.ru.