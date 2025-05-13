Врач Лесков: полностью избежать ухудшения слуха у пожилых людей невозможно

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал «Москве 24» о причинах ухудшения слуха в пожилом возрасте. Оказывается, на здоровье ушей влияет не только дайвинг, но и питание, а также профессиональная деятельность в прошлом.

«К таким проблемам приводит неполноценный рацион (в частности, дефицит белка), плохо вылеченные в детстве отиты и работа на шумном предприятии», — объяснил врач.

Дайвинг тоже может негативно сказаться на состоянии среднего уха из-за давления воды на глубине. Все это может привести к потере слуха. С возрастом волоски, которые воспринимают звуковые колебания, стареют. В этом случае лучше приобрести качественный слуховой аппарат.

«Такое устройство помогает также избежать депривации. Это процесс, при котором кора головного мозга начинает стареть быстрее из-за недостатка сенсорных сигналов, то есть информации», — отметил Лесков.

Полностью избежать ухудшения слуха у пожилых людей уже невозможно, заключил он.