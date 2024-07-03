Врач Лепилова: в случае опасного контакта с животным следует оперативно обратиться за медпомощью

Собаки и кошки, вне зависимости от того, бездомные они или домашние, могут заразить человека бешенством. В случае опасного контакта с животным следует оперативно обратиться за медпомощью, сообщила врач Полина Лепилова в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, также необходимо сразу провести обработку раны или поверхности, на которую попала слюна, — промыть антисептиком или водой с мылом. Лечение бешенства на ранней стадии обычно предотвращает развитие заболевания.

В медучреждении человеку введут раствор антирабического иммуноглобулина, отметила Лепилова.

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