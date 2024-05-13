Врач Лепилова рассказала, что семена чиа снижают риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 15:49 Врач Лепилова рассказала, что семена чиа снижают риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета

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Регулярное употребление семян чиа в пищу снижает риск возникновения ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт Полина Лепилова.

В этих семенах содержатся витамины B1 и B3 — антиоксиданты, которые защищают организм от окислительных процессов. А фосфор, кальций и магний, в свою очередь, способствуют укреплению костной ткани и снижают риск развития остеопороза.

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Семена чиа рекомендуют людям с нарушенным пищеварениям. Всего в 30 граммах продукта содержится около 10 граммов клетчатки, которая улучшает обмен веществ в печени, жировой ткани и мышцах, добавила Лепилова.