Врач Лепилова: мужчины страдают болезнью Паркинсона чаще женщин

Врач-невролог Полина Лепилова в интервью RT рассказала подробности о болезни Паркинсона. Это медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое вызывает двигательные расстройства и проблемы с мышлением, памятью и речью.

Болезнь чаще всего затрагивает людей старше 50 лет, мужчины страдают от нее чаще женщин. Заболевание негативно влияет на повседневную жизнь человека: работу, самообслуживание и другие дела, написало издание MK.Ru.

Лепилова объяснила различие между первичным и вторичным паркинсонизмом. Первичный связан с болезнью Паркинсона, вызванной генетическими нарушениями. Вторичный паркинсонизм включает состояния, которые влияют на разрушение клеток черной субстанции головного мозга или снижают выработку дофамина. Оба типа имеют схожие симптомы, такие как замедленность движений, повышенный мышечный тонус и тремор покоя. Также наблюдаются нарушение походки, неустойчивость и падения.

Доказанных методов профилактики болезни Паркинсона пока нет. Чтобы уменьшить риск вторичного паркинсонизма, важно вовремя выявлять и лечить сердечно-сосудистые заболевания, правильно питаться и заниматься спортом не менее 30–40 минут три-четыре раза в неделю.