Врач Лепилова: минеральная вода в больших количествах повышает давление

Чрезмерное потребление минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что спровоцирует повышение артериального давления. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова в беседе сUra.ru.

По словам специалиста, также бесконтрольный прием минералки грозит нарушениями сердечного ритма, расстройствами желудка, отеками и образованием камней в почках.

Перед тем, как употреблять такую воду, необходимо проконсультироваться с врачом. Он подберет подходящий состав, степень минерализации и частоту приема с учетом состояния здоровья пациента, отметила Лепилова.

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