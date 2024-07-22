Врач Лепилова: минеральная вода в больших количествах повышает давление
Чрезмерное потребление минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что спровоцирует повышение артериального давления. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова в беседе сUra.ru.
По словам специалиста, также бесконтрольный прием минералки грозит нарушениями сердечного ритма, расстройствами желудка, отеками и образованием камней в почках.
Перед тем, как употреблять такую воду, необходимо проконсультироваться с врачом. Он подберет подходящий состав, степень минерализации и частоту приема с учетом состояния здоровья пациента, отметила Лепилова.