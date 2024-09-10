Врач Лепилова: мигрень может по наследству передаваться от родителей к ребенку
Мигрень обусловлена наследственной предрасположенностью и может передаваться от родителей к детям. Впервые она проявляется до 20 лет, рассказала врач-невролог компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова в беседе с RT.
По словам специалиста, головные боли способны спровоцировать стресс, усталость, изменения погоды, гормональные колебания. Также приступы нередко возникают после употребления красного вина, пива, кофе, сообщил «Петербургский дневник».
Облегчить состояние и снизить число приступов мигрени возможно благодаря занятиям спортом, сбалансированному питанию, качественному сну, отметила Лепилова.