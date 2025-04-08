Врач Лепилова: головная боль чаще 10 раз в месяц требует консультации невролога

Врач-невролог Полина Лепилова рассказала Ura.ru , что более 90% случаев головной боли относятся к первичным ее формам. Самые частые — мигрень и головная боль напряжения, реже встречается кластерная боль.

Мигрень сопровождается пульсирующей односторонней болью, которая усиливается при движении, иногда с предварительными зрительными нарушениями. Головная боль напряжения отличается двусторонней умеренной болью со сдавливающим ощущением вокруг головы. Эти диагнозы устанавливаются исключительно клинически без дополнительных исследований.

Лепилова обращает внимание на тревожные симптомы — «красные флаги», требующие немедленного обращения за медицинской помощью. Среди них внезапная интенсивная боль, первые приступы после 50 лет, нарастающая частота или сила боли. Также опасны сопутствующие неврологические нарушения, лихорадка или боль после травмы головы.

Если головная боль возникает чаще 10–15 раз в месяц и требует постоянного приема анальгетиков, необходима консультация невролога.