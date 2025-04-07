Врач Леонтьева: вегетарианство снижает риски болезней сердца, но может привести к дефициту витаминов

Вегетарианство набирает популярность среди тех, кто стремится заботиться о своем здоровье и окружающей среде. Врач-диетолог Галина Леонтьева рассказала ИА RuNews24.ru о положительных и отрицательных аспектах такого выбора.

Как отметила специалист, вегетарианская диета помогает снижать уровень холестерина и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растительный рацион богат клетчаткой и содержит меньше калорий, способствуя контролю массы тела. Кроме того, вегетарианский стол предлагает множество вариантов: овощи, фрукты, бобовые, орехи и злаки.

Однако отказ от животных продуктов может привести к нехватке белков, железа и витамина B12. Вегетарианцам важно правильно сочетать растительные продукты, чтобы получить полный набор необходимых аминокислот.

Для своевременного выявления возможных дефицитов необходимы регулярные медицинские обследования. Леонтьева подчеркнула, что решение стать вегетарианцем должно быть продуманным и сопровождаться внимательным отношением к своему здоровью.