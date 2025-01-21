Врач Леонтьева: свиной грипп может спровоцировать пневмонию

Свиной грипп является одним из наиболее распространенных вирусов, циркулирующих в России в текущем году. Врач-терапевт Наталья Леонтьева описала симптомы этого заболевания в беседе с сайтом RuNews24.ru .

Среди основных признаков свиного гриппа медик выделила высокую температуру, головные боли, кашель, насморк и неприятные ощущения в горле. Также могут возникать потеря аппетита, тошнота или рвота, общая слабость, мышечные и суставные боли.

По словам эксперта, свиной грипп способен провоцировать серьезные осложнения. Среди них — пневмония, острая дыхательная недостаточность и воспалительные процессы во внутренних органах, добавил сайт KP.RU.