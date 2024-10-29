Врач Леонтьева: недостаток сна может обернуться инсультом

Сон играет важную роль в поддержании здоровья всего организма. Во время ночного отдыха ткани восстанавливаются, а уровень стресса снижается. Об этом рассказала терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, недостаток сна может спровоцировать развитие атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при недосыпе существует угроза возникновения инсульта.
«Во время сна активность симпатической нервной системы уменьшается, что ведет к снижению частоты сердечных сокращений и понижению артериального давления», — пояснила врач.
Нормой считаются как минимум восемь часов сна в сутки, напомнила медик. Она также посоветовала укладываться и просыпаться в одно и то же время каждый день.
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