Врач Леонтьева: мужчины и женщины по-разному воспринимают высокую температуру тела из-за физиологии

Мужчины и женщины по-разному воспринимают изменения температуры тела. Причина кроется в физиологических и психологических особенностях. Об этом рассказала терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, обычно представители сильного пола имеют более высокий вес, что влияет на скорость терморегуляции.

«Интенсивный обмен веществ у мужчин играет роль в быстром повышении температуры тела при воздействии внешних факторов», — отметила врач.

Она также добавила, что женский гормон эстроген помогает организму справляться с инфекциями и вирусами. Мужской гормон тестостерон, напротив, подавляет иммунный ответ.