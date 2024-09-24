Врач Леонтьева: мужчины и женщины по-разному воспринимают высокую температуру тела из-за физиологии

Мужчины и женщины по-разному воспринимают изменения температуры тела. Причина кроется в физиологических и психологических особенностях. Об этом рассказала терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, обычно представители сильного пола имеют более высокий вес, что влияет на скорость терморегуляции.
«Интенсивный обмен веществ у мужчин играет роль в быстром повышении температуры тела при воздействии внешних факторов», — отметила врач.
Она также добавила, что женский гормон эстроген помогает организму справляться с инфекциями и вирусами. Мужской гормон тестостерон, напротив, подавляет иммунный ответ.
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