Врач Леонтьева: интенсивность и регулярность прогулок важнее количества шагов

Популярная цель в 10 тысяч шагов в день, которую продвигают фитнес-трекеры и умные устройства, не имеет научных обоснований. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева в интервью с ИА RuNews24.ru .

Специалист объяснила, что идея появилась в 1960-х годах в Японии как маркетинговый ход, и с тех пор прочно укрепилась в сознании людей. Однако регулярные прогулки, безусловно, полезны для здоровья.

Они улучшают сердечную деятельность, укрепляют кости и снижают стресс, но оптимальная норма шагов варьируется от пяти тысяч до 7,5 тысячи шагов в день. При этом главную роль играет интенсивность и регулярность прогулок, чем точное число шагов, подчеркнула Леонтьева.