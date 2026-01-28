Врач Леонидова рассказала, что отказ от вейпа может сопровождаться бессонницей

Распространенное заблуждение, что вейпы являются безопасным способом потребления никотина, неверно. Электронные устройства несут потенциальные риски для здоровья. Об этом рассказала пульмонолог Надежда Леонидова в беседе с «Газетой.ru» .

По ее словам, процесс отказа от никотина сопровождается временными симптомами, такими как раздражительность, головные боли, нарушения сна и повышение аппетита. Эти проявления достигают своего максимума на второй-третий день и постепенно исчезают в течение месяца.

Для облегчения симптомов специалист посоветовала пить больше воды, заниматься дыхательными упражнениями, отвлекаться на хобби и физическую активность.