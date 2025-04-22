Врач Лебедев: судороги и боль в ране могут быть «предвестниками» столбняка

Столбняком можно заразиться при попадании почвы в рану. Инкубационный период обычно длится от двух до 40 дней, предупредил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с «Газетой.ru».
Как пояснил врач, в это время симптомы заболевания не проявляются. Однако некоторые пациенты сталкиваются с «предвестниками» недуга — тянущими болями в ране и судорожными подергиваниями в мышцах.
По словам медика, первый симптом развивающейся болезни — тризм жевательных мышц, из-за которого почти невозможно открыть рот. Затем появляется опистотонус — запрокидывание головы и изгибание тела в виде дуги. При этом человек опирается только на голову и пятки.
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