Врач Лебедев: столбнячная палочка может содержаться в почве огородов и пастбищ

Ведущий эксперт Михаил Лебедев рассказал «Газете.Ru» , что столбнячная палочка может содержаться в почве огородов, садов и пастбищ. Она встречается там, где есть загрязненность фекалиями людей и животных, включая дачные удобрения.

Столбняк представляет собой опасное инфекционное заболевание, возбуждаемое бактерией Clostridium tetani. По словам Лебедева, бактерия может попасть в организм через рану, нанесенную предметом, контактировавшим с почвой, особенно ржавым металлом. Особую угрозу несут глубокие колотые раны и обширные повреждения кожи.

«Пораниться возможно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром — при приготовлении шашлыка», — пояснил эксперт.

После попадания в организм бактерия размножается, выделяя токсин, поражающий центральную нервную систему. Это вызывает характерные симптомы столбняка и может привести к сепсису, пневмонии, проблемам с сердцем и другим осложнениям. Смертность от столбняка достигает 17-25% даже в развитых странах. Лебедев подчеркнул важность немедленного обращения за медицинской помощью при подозрении на заражение.