Врач Лебедев рассказал, что поражения кожи и образование корок на губах могут сообщать о недостатке витамина В2

Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, о чем свидетельствуют поражения кожи и образование корок на губах.

По словам медика, при подобных проблемах в организме человека может обнаружиться нехватка витамина В2. Она также проявляется выпадением волос и воспалением глаз.

«В группу риска также входят люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения», — добавил специалист.

Чтобы восполнить витамин В2, следует добавить в рацион питания сыр, творог, яйца, грибы, молоко и жидкие молочные продукты.